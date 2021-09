Checa los mejores looks y memes del Met Gala 2021

Originalmente el Met Gala inicia el primer lunes de mayo, pero debido a la pandemia, el evento se pospuso algunos meses, tiempo que aprovecharon los famosos para encontrar los mejores looks que deslumbraron a su llegada al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

En la alfombra roja desfilaron miles de famosos que vestían bajo el tema del estilo estadounidense, y aunque hubo polémica por la llegada de algunos influencers, eso no fue suficiente para arruinar la noche que cada año crea Anna Wintour.

Al evento llegaron Billie Eilish, Timothée Chalamet, Eiza González, Kendall Jenner, Camila Cabello, Shawn Mendes, Kristen Stewart, Kim Kardashian, quien desató críticas y memes por su atuendo, Jennifer Lopez acompañada de Ben Affleck, Gigi Hadid, Irina Shayk, Lorde, Donatella Versace, Tom Ford, Rihanna, Justin Bieber, Hailey Bieber, Cara Delevinge y más.

La mayoría de los mencionados portaban un diseño exclusivo de Dior, Saint Laurent, Balenciaga Couture, Tom Ford, Carolina Herrera, Versace y diseñadores exclusivos que preparan sus looks meses antes de la famosa alfombra roja.

¡Aquí te dejo el resto de los looks y algunos memes de la noche!

Aún no tengo una opinión de #KimKardashian en #MetGala pic.twitter.com/6XveTdnM7c — My dad is the inventor of toaster strudels 💚 (@JimenaMarroquin) September 14, 2021

ok but why does asap rocky look like captain crunch 😭 #MetGala pic.twitter.com/sRHLHYag6w — welcome to clown town (@dykedotorg) September 14, 2021

