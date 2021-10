Carlos Ballarta asegura que Chespirito es lo peor que le pasó a la comedia mexicana

Aunque fue este viernes cuando se estrenó un capitulo más del ‘Lado B’, de la ‘Versión Extendida con Tenoch Huerta’ donde estuvo como invitado el comediante y activista Carlos Ballarta hasta el día de hoy ha cobrado relevancia en redes sociales.

Incluso en Twitter el nombre de Carlos Ballarta se ha posicionado en las tendencias de la plataforma debido a que durante esta plática que sostuvo con Estefanía Veloz y Pancho Parra sobre la corrupción.

La conversación tuvo una línea que abarcó todos los aspectos políticos y sociales donde se vive la corrupción en nuestro país y dentro de la misma dirección que lleva el comediante en sus shows donde aborda la agenda pública hablaron de la comedia en México.

“Yo creo que no es la responsabilidad de la comedia hacer a la gente reflexionar, no toda, pero si siento que al menos en cuanto a comicidad, Chespirito, ha sido de las peores cosas que le han pasado a la comedia mexicana”, declaró Ballarta agregando que no le permite ver eso a su hijo por dignidad.