¿Cancelan a Chris Pratt? Te lo contamos todo

Tal parece que la polémica ha regresado a la vida personal de Chris Pratt. Pues su vida amorosa de nueva cuenta se ha vuelto tendencia y no de una buena manera. Por ello existe la cuestión ¿Cancelan a Chris Pratt?

Y es que varios de sus fans (o ex fans) se molestaron mucho tras publicar una foto con su actual esposa, Katherine Schwarzenegger, motivo por el cual fue atacado.

Según los usuarios de redes sociales, el posteo es un ataque indirecto hacia su expareja, la comediante Anna Faris. Ya que hace alusión a la condición médica de su hijo con la actriz.

En su cuenta oficial de Instagram, Chris Pratt intentó mostrar lo feliz que se encuentra con Katherine. En la imagen, se muestra al matrimonio sonriendo, típico sueño de una familia americana feliz.

Pero las palabras en el pie de foto no le ayudaron a su reputación, sobre todo, luego de que abandonó a Faris hace unos años.

“¡Miren cómo me observa! Quiero decir, ¡encuentren a alguien que los mire así!… Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y saludable… Su cumpleaños es en unas 6 semanas. Entonces, si no le consigo nada, le diré que mire hacia atrás en esta publicación. Te amo cariño”, fueron sus palabras