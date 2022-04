Camila Cabello revela que su papá cruzó la frontera nadando

Aunque no es la primera vez que Camila Cabello cuenta cómo fue que llegó a Estados Unidos junto a sus padres, quienes buscaban el sueño americano, ahora ha revelado detalles nuevos de la migración de sus papás en donde reveló que su papá cruzó la frontera nadando.

Fue para el programa de James Corden que Camila Cabello reveló estos detalles, a bordo del ‘Carpool Karaoke’ que realiza el conductor para su programa de televisión. Como sabrás la interprete se encuentra de promoción de su nuevo material discográfico titulado “Familia”.

James Corden le preguntó entonces cómo había llegado a Estados Unidos su papá si se había quedado un tiempo en México y la interprete respondió.

Incluso Camila confesó que una de las razones por las que decidió entrar al programa de ‘X Factor’ fue porque estaba completamente enamora de Harry Styles.

“Tenía 15 años y era una fan incondicional de One Direction y dudaba entre The Voice o X Factor. Pensé que 1D estaría en X Factor y no en The Voice así que me decidí. Es muy embarazoso y Es la primera vez que lo digo y lo puedo contar porque hace ya 10 años de entonces y era una niña, pero la verdadera razón por la que decidí presentarme a X Factor y no a The Voice fue porque soñaba con conocer y casarme con Harry Styles” eexplicó.