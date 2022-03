Camila Cabello habla por primera vez de su ruptura con Shawn Mendes

Aunque la ruptura entre Camila Cabello y Shawn Mendes causó revuelo entre sus más fieles seguidores debido a que se convirtió en una de las parejas favoritas del momento, ninguno de los cantantes había hablado al respecto.

Hasta en una reciente entrevista que ofreció Camila Cabello. La interprete abrió su corazón para hablar por primera vez sobre los motivos de su ruptura con el canadiense y aseguró que comenzaron su relación muy jóvenes y trataban de llevarla como adultos.

Camila explicó que si bien la canción la realizó desde tiempo atrás, cuando Ed Sheeran la escuchó le cambió algunos versos y algunos acordes, finalmente cuando la escuchó le encantó.

“Siento que por fin estoy en un punto en el que he vivido experiencias, he ido a terapia, he trabajado muchísimo y ahora he conseguido estar bien. No necesito que las cosas sean perfectas para disfrutar mi vida. Eso es de lo que trata esta canción y casi todo el resto del álbum”, relató, sobre todo por los primeros versos de la canción.