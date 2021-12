Britney Spears cumple 40 años entre rumores de boda

Britney Spears cumple 40 años este jueves 2 de diciembre. Lo mejor es que ahora se encuentra libre de la tutela legal que controló por más de una década su carrera y su vida.

Las felicitaciones por su cumpleaños incluyen, por supuesto, a su prometido, el actor Sam Asghari, quien anoche levantó rumores sobre una posible boda secreta al llamarla ‘mi esposa’.

“Te llamo Leona porque admiro tu fuerza implacable, me inspira tu hermoso corazón, celebro tu sonrisa que ilumina mi mundo. Todos los días es tu cumpleaños, mi reina. Feliz primer cumpleaños a mi esposa @britneyspears”, escribió Asghari en su cuenta de Instagram.

Aunque aun no se ha confirmado el rumo de una posible boda, la intérprete de “Baby one more time” también bromeó sobre alejarse definitivamente de los escenarios al escribir:

“Me he retirado y ahora solo estoy viviendo mi vida”, acompañado de un video de un bebé sobre un flotador en una piscina.

Britney Spears también celebró su pérdida de peso (”no tengo 800 libras, como los paparazzi me muestran en sus fotos”) y por supuesto la libertad que tiene ahora de viajar al extranjero sin ningún impedimento legal, gracias entre muchas cosas, a la insistencia sus fans que exigían su libertad a través del movimiento #FreeBritney.

Britney Spears rompe el silencio sobre el fin de su tutela