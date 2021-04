‘La Chilindrina’ revela por qué su foto en bikini fue eliminada

Hace casi un mes, María Antonieta de las Nieves mejor conocida como ‘La Chilindrina’ se viralizó luego de aparecer en redes sociales, luciendo un cuerpazo de envidia en bikini y aunque terminó borrando la imagen, la actriz recibió cientos de halagos por la imagen.

Recientemente, la actriz dio una entrevista para ‘Hoy Día’, donde confirmó por qué terminó borrando la imagen, donde aseguró que a sus 70 años, es capaz de hacer suspirar a cualquiera.

“Esta foto me la tomó mi cuñada, que es una persona de la tercera edad, pero lo que menos yo iba a pensar era ponerla en mis redes, y cuando me voy dando cuenta, mis hijos, mi hijo sobretodo, Gabriel puso el grito en el cielo: ‘Mamá, ¿cómo andas publicando esas cosas?’ Le dije: ‘te lo juro Gabriel que yo no fui’, y cual va siendo mi sorpresa que se hace mundial la foto y todo mundo la comenta”, declaró.