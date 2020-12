Belinda y Christian Nodal protagonizan portada de revista

Definitivamente Belinda y Christian Nodal se han convertido en una de las parejas del momento y por primera vez posan juntos para una revista.

La revista People en Español considera que son la pareja del año y aparecieron en su portada para la edición de diciembre-enero, ambos vistiendo de amarillo y Beli recostada sobre Nodal quien se encuentra sentado en el piso.

La publicación asegura que la pareja está más unida que nunca y que su relación ha sido bastante intensa e inesperada que además de invadir sus vidas ahora tocará sus carreras ya que tienen varios planes artísticos en conjunto.

En la entrevista contaron lo que ya han revelado sobre cómo inició su atracción que fue cuando se conocieron en los Premios de la Radio en Dallas, Texas, donde Belinda sacó a bailar a Nodal, quien estaba en la primera fila mientras ella interpretaba su tema “Amor a primera vista”.

“Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal”,Se me hizo guapísima. Pasan los meses y pues ya estoy soltero, y en La voz. A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos. Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”, recordó Christian desde el primer momento que la vio.

Por su parte Belinda agregó: “había mucho amor desde ahí, desde el principio de La voz. Obviamente nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes y cachito fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos, era algo que tenía que pasar. Siempre he sido como muy cerrada con mi corazón. Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido. Por primera vez en mi vida lo estoy entregando”.

Christian Nodal compartió la portada en su cuenta oficial de Instagram