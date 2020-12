Primeros avances de ‘Loki’ y ‘The Falcon and the Winter Soldier’

Este jueves 10 de diciembre Disney preparó una verdadera sorpresa para los seguidores de las sagas más importantes liberando avances de sus nuevas producciones. Ya sabemos que el universo de ‘Star Wars’ continúa y por fin hemos visto más sobre el universo de Marvel.

Aunque ya se habían liberado las primeras vistas de la serie ‘WandaVision’ , pero aun no habíamos podido ver lo que nos entregaría ‘Loki’ y ‘The Falcon and the Winter Soldier’ hasta ahora.

El primer vistazo de la serie ya acumula más de 2 millones y medio de reproducciones en YouTube. “El legado de ese escudo es complicado”. ‘The Falcon and the Winter Soldier’ de Marvel Studios, una serie original, comienza a transmitirse el 19 de marzo en #DisneyPlus”, se puede leer en la descripción de Instagram oficial de Marvel Studios.

Y finalmente ya sabemos desde dónde veremos de regreso a Loki en su serie que llegará a la plataforma en mayo del próximo año.

Eso no es todo se reveló de manera oficial al elenco de la película ‘Shang-Chi ‘ y también ya tiene fecha de estreno para el próximo 9 de julio. Pero también se reveló que el actor Christian Bale, se unirá al elenco de ‘Thor: Love and Thunder’ como el villano Gorr the God Butcher y que saldrá en cines el 6 de mayo de 2022.

Por otro lado se dio a conocer la fecha de lanzamiento de ‘Captain Marvel 2’ que se vio atorada por la pandemia del coronavirus.

“Brie Larson regresa como Carol Danvers en Captain Marvel 2 de Marvel Studios, dirigida por Nia DaCosta. Recientemente se han unido al elenco Ms. Marvel, Iman Vellani y Monica Rambeau interpretadas por Teyonah Parris de WandaVision. Captain Marvel 2 vuela a los cines el 11 de noviembre de 2022”, se lee en el mensaje de Instagram de Marvel.

Aquí las nuevas producciones que aun no tienen fecha pero que están emocionando a millones.