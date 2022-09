Dua Lipa ya está en México y estos han sido los lugares que ha visitado

La cantante británica ha llegado a nuestro país, como parte de su gira y es que este miércoles será su concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México y ha aprovechado para disfrutar de varios lugares.

No es la primera vez que Dua Lipa acude a la CDMX y esta ocasión ha visitado varios sitios de interés y los ha compartido a través de sus redes sociales.

La cantante está hospedada en el hotel Four Seasons el cual se encuentra sobre avenida de la Reforma, y en la que grandes multitudes se han aglomerado con las esperanzas de verla.

Dua Lipa ha visitado la Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán, donde tomó fotografías de obras, además visitó el restaurante Máximo Bistrot, lugar al que ya ha acudido en varias ocasiones y donde sus fanáticos ya la esperaban.

También acudió a otro restaurante ubicado en la Roma, en Avenida Álvaro Obregón número 65 y ahí no dudó en convivir con algunos fanáticos. Y también estuvo en el restaurante Contramar donde asistió con su equipo y con Simon Porte Jacquemus.

