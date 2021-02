Así se vivió la pelea del ‘Canelo’ Álvarez contra Avni Yildirim

Durante el sábado 27 de febrero se llevó acabo la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Anvi Yildirim, quien terminó cayendo en el ring y perdió en el cuarto round del encuentro.

A través de sus redes sociales, el boxeador compartió imágenes luego de su victoria contra Anvi y recibió más de un millón de ‘me gustas’, por este momento.

“‘Todos quiere una pieza de Canelo, peor no se las voy a dar’ En camino a la unificación de las 168 lb”, se lee en el post que confirma su triunfo en este encuentro.

El mexicano retuvo su campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, sin embargo, pese a la entrada que estuvo a cargo de J Balvin y pese a los golpes, ‘Canelo’ recibió una ola de memes burlándose del momento.

This how Canelo showing up to collect every belt from these no bodies 😂 pic.twitter.com/i0yHofQVSB — JUEGO DE CULO (@Spidey_258) February 28, 2021

People who paid for Canelo vs Yildirim only for it to last 3 rounds #CaneloYildirim pic.twitter.com/vILxkFj2Im — Alex 🇲🇽 (@thekidd203) February 28, 2021

I used this meme last time Canelo fought and it’s still works. pic.twitter.com/yuHF7GW0yM — Jr. (@ItsWences) February 28, 2021

La pelea de Canelo fue un meme… pic.twitter.com/N5BMSXxiRL — Eduardo Valdez Verde (@valdez_verde) February 28, 2021

Que hace un meme de los que hacen aquí lxs espaciadorxs en la tendencia del Canelo HAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/Mv0DJx8ygY — ✯Tatiana (@heathergress_) February 28, 2021

*Canelo gana la pelea en el 3er round

-El árabe que gastó 20 mil dólares por el boleto: pic.twitter.com/SKLAVjRgvZ — 𝕆𝕄𝔾 (@orlann_mg) February 28, 2021

Resumen real de la pelea del Canelo y Yildirim.

pic.twitter.com/G7yOjEuZoC — Giancarlo ➐▕⃝⃤ (@VoidGian) February 28, 2021

