Ellen Page comunica su identidad trans, ahora se llama Elliot Page

En el año 2014 la actriz Ellen Page habló abiertamente sobre su sexualidad, declarándose lesbiana, esto durante un discurso en el evento ‘Time To Thrive’.

Finalmente, la reconocida actriz nominada al Oscar en películas como ‘Juno’ o ‘X-Men: Days of Future Past’, usó sus redes sociales para anunciar que es transgénero pero también que se identifica como no binario, es decir que no es ni hombre ni mujer.

“Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado por escribir esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar de mi vida. Me siento con una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy, lo suficiente para perseguir mi auténtico yo”, expresó Elliot en un largo comunicado que colgó en Instagram y Twitter.

La protagonista de la serie ‘The Umbrella Academy’ también dijo que se ha inspirado gracias a la comunidad trans, pero también expresó su agradecimiento por hacer este mundo “un lugar más inclusivo y compasivo”.

También Page pidió paciencia “Mi alegría es real, pero también frágil. La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz en este momento y saber cuánto privilegio tengo, también tengo miedo. Tengo miedo de la invasividad, el odio, las ‘bromas’ y de violencia”, ya que agregó datos de las personas que han sido agredidas incluso asesinadas este año, no solo por ser trans sino por ser de color y latinos, también agregó los resultados de la depresión como el suicidio por las mismas agresiones que viven día a día las personas trans.

Elliot agregó que ama ser trans y ama ser queer, “y cuanto más me mantengo cerca y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero. A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor”.