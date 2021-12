Aseguran que hijo de Vicente Fernández golpeó a Juan Gabriel con una pistola

Gerardo Fernández, hijo del ahora fallecido Vicente Fernández, golpeó en el rostro a Juan Gabriel con una pistola, así lo aseguró la escritora argentina Olga Wornat, autora del libro ‘El último rey’, que contiene la biografía no autorizada del cantante de música ranchera.

Según la escritora, la relación entre Vicente Fernández y Juan Gabriel no fue la más amistosa, debido a la homofobia del jalisciense.

Y es que de acuerdo con Wornat, el Charro de Huentitán no soportaba al Divo de Juárez debido a su preferencia sexual.

“Él no soportaba a Juan Gabriel, porque era gay, y Chente era un hombre de otra época y tenía mucha cosa de homofobia. Esto me lo confirma Javier Rivera, que fue representante de muchos artistas mexicanos, que los llevaba de gira por Estados Unidos. Era un hombre cautivo de otra época”, dijo la escritora en entrevista con el diario El País.

Pero las diferencias no solo se quedaron en el rechazo, sino que uno de los hijos de Vicente, Gerardo, golpeó a Juanga y lo amenazó con una pistola.

“Javier Rivera me dijo: ‘Al margen de que a Vicente no le gustaban lo gay, Gerardo, el hijo, el muy violento con Juan Gabriel. Juan Gabriel le tenía temor porque la última vez que se vieron- y de esto no se enteró Chente, pero sí la familia- lo agarró a culatazos. Llegó y le pegó culatazos en el rostro a Juan Gabriel”, reveló durante una entrevista en el programa “De primera mano”.