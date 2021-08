Aremi Fuentes gana medalla en halterofilia en Tokio 2020

Aremi Fuentes, originaria de Chiapas, se llevó la medalla de bronce para México en Tokio 2020, durante el levantamiento de pesas en la categoría de 76 kg para mujeres.

La originaria de Chiapas levantó un total de 245 kilogramos y aunque la coreana intentaba superar a la mexicana, no pudo hacerlo, ya que tuvo problemas para levantar el peso acordado con los jueces.

Neisi Dajomes, la ecuatoriana levantó un total de 263 kilogramos y la plata fue para la estadounidense Katherine Nye con 249 kilogramos.

Mientras tanto, Alexa Moreno terminó su participación en Juegos Olímpicos con una puntuación que la sacó de las medallas solo por .017 centésimas.

Pese a la gran competencia que tuvo la gimnasta, los jueces aparentemente decidieron darle una mejor puntuación a Corea del Sur y por supuesto, eso sacó a Alexa del podio.

Las redes lamentaron esta decisión y lanzaron sus mejores reacciones, reconociendo en todo momento el gran trabajo que ha hecho Alexa desde hace años, quien inicio entre críticas y finalmente logró convertirse en el orgullo de miles de mexicanos que hoy la acompañaron en este gran momento.

