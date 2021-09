Apple presenta su nueva familia de dispositivos

Recientemente Apple realizó su evento anual en la que dio a conocer toda la familia de dispositivos que forman la nueva generación de iPad, Apple Watch y por su puesto los nuevos iPhone 13.

Los celulares se han convertido en los más codiciados del mercado y las nuevas versiones de los iPhone llegarán al mercado el próximo 24 de septiembre y lo que los caracteriza esta ocasión es la reducción del notch.

Además que la pantalla Super Retina XDR dará la posibilidad de alcanzar picos de 1200 nits al usar contenidos HDR, por lo que las imágenes serán mucho más brillantes.

Introducing iPhone 13 and iPhone 13 Pro, all-new iPad mini, Apple Watch Series 7, and so much more! Check out the highlights from today’s #AppleEvent . pic.twitter.com/2Vas3M4NB4

Entre otras caracteristicas está procesador A15 Bionic, será hasta un 50% más rápida, lo que ayudará al procesamiento de vídeos, fotos y uso de apps al mismo tiempo, además que se optimizará el consumo de energía de la batería extendiendo el tiempo hasta 1.5 y 2.5 horas, dependiendo del modelo.

La cámara también juega un papel importante en esta nueva versión del smartphone, ya que están lanzando el modo cinematográfico el cual detectará puntos disponibles de enfoque.

Los modelos premium tienen caracteristicas más exclusivas como la pantalla con una tasa de refresco a 120Hz, tecnología que reducirá y acelerará la velocidad de la pantalla para ahorrar energía.

Por lo que la navegación en Internet será a máxima velocidad, aunque también reducirá si mantienes el celular de manera estática. Además estas versiones contarán con nuevas lentes que mejorarán la toma de imágenes con poca luz y a planos cortos.

Sus precios son:

iPhone 13: 19 mil pesos. Pantalla de 6.1 pulgadas.

iPhone 13: 21 mil 400 pesos. Pantalla de 5.4 pulgadas.

iPhone 13 Pro: 27 mil 300 pesos. Pantalla de 6.1 pulgadas.

iPhone 13 Pro Max: 29 mil 600 pesos. Pantalla de 6.7 pulgadas.

Esta nueva familia de celulares cuentan con Ceramic Shiel en la parte frontal para hacerlos más durables a golpes, además que tienen la certificación IP68 que les da más resistencia al agua y salpicaduras.

Por otro lado también durante el Apple Event se presentó la novena generación del iPad que cuenta con un potente chip A13 que le da un rendimiento 20% más rápido, de acuerdo a la firma es 3 veces más rápido que una computadora Chromebook.

Tiene una cámara ultra ancha de 12 MP con Center Stage, que utiliza el aprendizaje automático y ajusta la cámara frontal durante videollamadas y tiene más compatibilidad con accesorios que funciona con el Apple Pencil de primera generación.

La sexta generación de iPad Mini, fue rediseñado, con esquinas redondeadas, marcos reducidos y pantalla Liquid Retina de 8.3 pulgadas que ofrece colores más nítidos, además cuenta con Touch ID colocado en uno de los laterales del dispositivo y soporte USB-C, su disponibilidad será en diversos colores.

Finalmente el Apple Watch Serie 7, cuenta con una pantalla más grande a la generación anterior, es 40 % más delgado y tiene resistencia IPX 6, su batería durará hasta 18 horas y sus colores serán rojo, azul, gris y plata.

