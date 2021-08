Aparecen imágenes de Paty Navidad en el hospital

Fue la semana pasada cuando se dio a conocer que Paty Navidad ingresó al hospital por complicaciones del coronavirus.

Incluso este inicio de semana, supuestamente habría reaparecido en Instagram para aceptar que el virus existe, sin embargo, se desmintió el mensaje en el programa ‘Ventaneando’ asegurando que se trata de una cuenta falsa. (1:04:43)

Ahora han comenzado a circular imágenes de la actriz ingresando al hospital, mismas que habrían sido captadas por un paparazzi la semana pasada cuando se dio a conocer la noticia.

Fue para la revista TV Notas, donde surgieron estas fotografías acompañadas de las declaraciones de una fuente cercana a la hermana de Paty Navidad, quien fue la encargada de ingresarla al hospital y pidió que la medicaran ya que estaba renuente a recibir medicamentos.

“Paty está mentalmente incapacitada, pues un tumor en la cabeza la hace perder la noción de lo que dice o hace y por eso no es capaz de tomar decisiones. A partir de esto, los médicos comenzaron a administrarle el medicamento a través del suero y le decían que no le ponían nada, de no haber sido así, ¡ya estaría muerta!”, declaró la misma fuente.