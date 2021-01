Ante síntomas de COVID, Eduin Caz manda mensaje

El vocalista de Grupo Firme confesó que se ha equivocado, asistiendo y haciendo fiestas. Pero en las últimas horas se llevó un verdadero susto al tener síntomas de coronavirus y tras tener los resultados mandó un mensaje a sus seguidores.

Fue a través de sus historias breves de Instagram que Eduin Cazarez admitió que se ha equivocado por andar saliendo y no por cuestiones de trabajo. Después de que se le presentarán unas fuertes infecciones en el estomago y garganta.

“Yo sé que la he regado, no es trabajo, esta vez no es trabajo y lo acepto. No sé si Dios me tiene bien protegido, pero me hice la PCR y volví a salir negativo”. Explicó que su vídeo no es para dar lástima, sino para que se cuiden sus seguidores ya que se llevó un gran susto, pero también para que no lo inviten a más fiestas porque asegura no asistirá.