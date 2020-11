Andrea Escalona y su tía Andrea Rodríguez dan positivo a COVID-19

Han pasado solamente cinco días desde la pérdida de Magda Rodríguez, ahora Andrea Escalona y su tía atraviesan por otro momento difícil al dar positivo a la prueba de COVID-19.

Fue el productor Alejandro Gou, de la puesta en escena ‘El CuarenTenorio Cómico’ quien informó que Escalona se contagió de coronavirus; incluso el periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó la noticia.

“Estoy en condiciones de anunciarles que entrañables amigas tienen COVID, Ana María Alvarado, Andy Escalona y las productoras Laura Flores de mi programa. Suerte a las 4”, se puede leer en el tuit.

En entrevista telefónica con la revista Quien, el productor Alejandro Gou dio detalles de la noticia y aseguró que Andrea estaba preocupada por la obra, pero él la tranquilizó por los momentos tan fuertes que vive actualmente.

“Yo adquirí un compromiso con la Secretaría de Salud, con el Gobierno, con los mismos actores y con el público, de estar haciendo cada semana pruebas Covid-19. La única que salió positivo fue la Escalona y bueno, como me entregan los resultados todos los viernes, que es fatídico, me entero como los futbolistas” y agregó que Andrea “está tranquila, más que nada estaba preocupada por la obra. Es súper linda y profesional, le dije ‘mi amor no te preocupes, tranquila, no es un delito tener Covid-19, a todo el mundo nos ha pasado’; entonces se va a aislar y Alma Cero estrenará hoy”.