Américo Garza asegura que Karla Luna lo engañó con líder del n4rco

Aunque Karla Luna ya ha muerto la polémica continúa, pues existe una guerra constante de dimes y diretes entre la familia de la comediante y Karla Panini junto a Américo Garza.

Las más recientes declaraciones iniciaron después de que Karla Panini felicitara a una de las hijas de Karla Luna y Américo Garza, por lo que un usuario mencionó que el mejor regalo para la menor sería convivir con sus hermanos mayores y la familia materna a quienes no ven desde hace años.

Esto provocó que Panini respondiera que han sido varias veces las que han tenido la oportunidad de ver a las niñas, pero su familia se han dedicado a hacer shows mediáticos, pero ahora ha sido Rubén Luna, hermano de la fallecida quien decidió romper el silencio y aseguró que solo difunde mentiras para difamar a su familia.

Por lo que este martes Karla y Américo decidieron hacer una transmisión en vivo donde Garza acusó a Karla Luna de haberle sido infiel con un líder narcotraficante, quien supuestamente intentó asesinarlo y secuestrarlo.

“Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes… Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó… No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel”, expresó Américo.