¿Harry Styles le roba la corona a Michael Jackson?

El talento de Harry Styles es innegable, incluso gracias a sus recientes éxitos le han dado las portadas de una de las revistas más importantes de la música, no solo al nombrarlo como el hombre más deseado del mundo, en su edición digital.

También la revista Rolling Stones UK ha usado al cantante en su portada de su edición de octubre y noviembre, creando una verdadera polémica ya que en su presentación lo han nombrado como el “nuevo rey del pop”, título que es un éxito más en su carrera.

Durante esta entrevista el cantante británico habló de su relación con Olivia Wilde, las acusaciones de queer baiting y su futuro en la industria del entretenimiento.

Pero este título ha despertado fuertes críticas, no solo en redes sociales, también la familia de Michael Jackson ha reaccionado, sobre todo el sobrino del cantante, Taj Jackson, quien a través de sus redes sociales cuestionó a la revista por este nombramiento.

There is no new King of Pop. You don’t own the title @RollingStone, and you didn’t earn it, my uncle did. Decades of dedication and sacrifice. The title has been retired. No disrespect to @Harry_Styles, he’s mega talented. Give him his own unique title. https://t.co/td6SSSVkfX

— Taj Jackson (@tajjackson3) August 22, 2022