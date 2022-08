Amber Heard vende su casa en California tras declararse en quiebra

Después de que se diera a conocer que Amber Heard se reportó en banca rota, ha decidido vender su casa en California por un millón de dólares.

De acuerdo al portal TMZ, Amber puso en venta su propiedad de Yucca Valley, durante el juicio existía el rumor de que ella era la propietaria y finalmente se vendió recientemente por poco más de 1 millón de dólares con una fecha de cierre del 18 de julio, según los registros de propiedad de Zillow.

El mismo portal reveló que esta casa se compró en 2019 por la cantidad de 570 mil dólares, a través de un fideicomiso anónimo, el cual tiene vínculos con Amber Heard.

Go inside Amber Heard's Yucca Valley retreat. For more photos and info: https://t.co/mZGeyCItyj pic.twitter.com/2IYnJJkT46

— Dirt (@DirtDotCom) June 1, 2022