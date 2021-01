A sus 43 años, Floyd Mayweather Jr. ya es abuelo

El boxeador Floyd Mayweather Jr. anunció que su hija lo ha convertido en abuelo a temprana edad.

A través de las historias breves de su cuenta oficial de Instagram, Iyanna ‘Yaya’ Mayweather le dio la bienvenida a su primer hijo el sábado pasado.

En la postal compartió el pie de su recién nacido mientras lo sostiene en su mano: “Desde el momento en que llegaste, sentí algo nuevo por dentro. Desarrollé un amor que era tan incondicional y prometo darte todo lo que tengo”, es el tierno mensaje que compartió la hija del boxeador.

https://www.instagram.com/p/CJ1k_Pkjmmm/

Yaya tuvo a su pequeño junto al rapero Kentrell DeSean Gaulden, mejor conocido como YoungBoy Never Broke Again. Quien tiene otros siete hijos, de acuerdo a medios especializados, en noviembre tuvo una segunda hija con su ex, Drea Symone y en junio otra de sus ex dio a luz a otro hijo.

Por el momento Floyd Mayweather, no se ha manifestado al respecto.