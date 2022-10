Alfredo Adame da detalles de su operación y por qué decidió operarse en un hospital público

Después de una semana de haber ingresado al quirófano, Alfredo Adame dio detalles de su cirugía. Fue para el programa ‘Venga la Alegría’, que Alfredo Adame reveló información sobre su lesión, asegurando que se trató de una operación difícil.

“Se hizo una operación difícil, primero el incidente y después la operación fue casi casi de emergencia. Una operación de cinco horas, me insertaron cuatro placas de titanio en las cuatro fracturas que tenía, había una quinta posible fractura. Estaban muy preocupados de que posiblemente la retina estuviera desprendida”, señaló el conductor.

Durante su conversación indicó que la ANDA no se ha comunicado con el actor tras este incidente y considera que deberían haberlo llamado, debido a los años de trabajo que ofreció. Por otro lado dio a conocer las razones por las que decidió que la intervención fuera en un hospital público y no en un privado.

“Tengo un seguro de gastos médicos mayores, pero decidí no usarlo porque primera, se trató de un actor criminal y yo ya no dije nada, porque estos tipos van a tener que pagar una reparación del daño y esto quiero decirte que es más o menos de 1 millón de pesos”, contó el conductor agregando que afortunadamente no tiene desprendimiento de la retina y quedará como antes.