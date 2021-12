Revelan nuevas imágenes de Robert Pattinson como ‘The Batman’

Una de las películas más esperadas del próximo año, sin lugar a dudas, es ‘The Batman’, la cual estará protagonizada por Robert Pattinson quien interpretará a Bruce Wayne, además compartirá créditos con Zoe Kravitz, quien es la encargada de dar vida a Catwoman; y para no hacer tan larga la espera han publicado nuevas fotos de los actores caracterizados como sus personajes.

A través de las redes sociales de The Batman se han revelado dos nuevas imágenes, una de Robert Pattinson usando el traje del personaje y otra de Zoe Kravitz caracterizada como Catwoman. Estas fotos son las portadas de la revista Empire para su próxima edición.

A través de su cuenta de Twitter, el director de la película, Matt Reeves fue quien también dio a conocer las imágenes exclusivas y la fecha en que la revista que contará con dos portadas podrá ser adquirida en los puestos de periódicos o en tiendas.

Hey! The new issue of @empiremagazine has 2 exclusive covers for #TheBatman which will appear newsstands from next Thursday 23RD December – the 2022 Preview Issue! Subscriber Cover by @jock4twenty has already hit the mail and enjoy a sneak peek here as well! 🦇🦇🦇 pic.twitter.com/UhqVeFXvWL

— Matt Reeves (@mattreevesLA) December 17, 2021