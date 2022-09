Alejandra Guzmán manda mensaje sobre su estado de salud

Este martes, Alejandra Guzmán se vio obligada a cancelar su más reciente presentación, durante la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos, en el Centro Kennedy de Washington.

Después de que se viralizara en redes sociales la caída de Alejandra, comenzaron las especulaciones al respecto, donde algunos medios de comunicación aseguraron que las lesiones de la rockera eran tan graves que no volvería a caminar.

Sin embargo, la misma interprete decidió mandar una serie de mensajes, fue a través de su cuenta verificada de Instagram que ‘La Guzmán’, además de publicar un comunicado de prensa, mandó un audio donde explica que sí puede caminar y agradece a su público por el apoyo recibido.

“Hola gracias a todos por preocuparse por mi, por tantos recados de bendiciones, los quiero mucho y nunca pensé que en el Kennedy Center me fuera yo a caer, se me zafó la cadera, pero ya está adentro otra vez me duele un poco, pero es parte de o que pasa en los escenarios. Y les agradezco, no se preocupen todo está bien, yo estoy caminando, estoy recuperándome, y los quiero mucho”, expresó la cantante.