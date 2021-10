Alec Baldwin dispara un arma de fuego durante rodaje y mata a una mujer

Una mujer murió y un hombre resultó herido durante el set de filmación en Nuevo México de la película ‘Rust’ este jueves, luego de que Alec Baldwin, disparara accidentalmente un arma de utilería.

De acuerdo a la Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe, la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, fue declarada muerta por el personal médico en el Hospital de la Universidad de Nuevo México.

Por su parte, el director y guionista del filme Joel Souza, de 48 años, fue trasladado al Centro Médico Regional Christus St. Vincent para recibir atención médica y fue dado de alta después de recibir tratamiento.

De acuerdo al portal Variety, el actor Alec Baldwin, quien producía y protagonizaba el filme fue visto el jueves afuera de la oficina del alguacil llorando, los intentos para tener comentarios del actor fueron fallidos.

BREAKING: Alec Baldwin fired the gun that killed one and injured another in an accident set of his film "Rust." https://t.co/7Xybp84H8M pic.twitter.com/CnsDwCVD22

— Variety (@Variety) October 22, 2021