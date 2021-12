“Ya no tarda en morirse”: Adela Micha habla sobre Silvia Pinal y aclara comentario

La conductora de radio, Adela Micha, se ha vuelto viral en redes sociales luego de que hablara respecto a la salud de la primera actriz Silvia Pinal, quien fue hospitalizada la tarde de este miércoles, debido a una hipotensión y posterior contagio de COVID-19.

”¿Y tenemos algo preparado? Ya no tarda en morirse ¿por qué no me escriben algo y se los grabó?. Yo creo que ya se va a morir”, fueron las palabras que dijo Adela mientras platicaba con una persona de producción.