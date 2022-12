Adamari López da detalles de su ruptura con Toni Costa

La conductora abrió su corazón por primera vez y dio detalles de su ruptura durante una de las secciones del programa ‘Hoy Día’, después de ser cuestionada sobre cuáles fueron los verdaderos motivos de su separación con Toni Costa.

Adamari López confesó que su relación ya no era saludable, pues reveló que habria un patrón que se seguía repitiendo y no podían continuar, pues no quería que su hija viera ese ejemplo.

“A lo mejor cumplió el tiempo que tenía que cumplir, me dio el regalo más grande que tengo que es mi hija, y se lo agradezco mucho. Seguimos siendo familia porque tenemos una hija que nos une. Lo que pasó queda entre nosotros dos, él sabe la razón perfectamente, yo también, y lo importante es que saquemos a nuestra hija adelante y que continuemos cada uno con su vida”, añadió López.

Sobre su separación, Adamari explicó que Alaïa ha mostrado mucha madurez, además está tomando terapia con el psicólogo, aunque la menor no sabe la razón exacta, pero que el día que quiera saber le puede preguntar sin problema.

“Creo que con esa verdad, con esa sinceridad que yo le pueda hablar, ella lo va a entender y siempre vamos a respetar sus decisiones, vamos a respetar a su papá, vamos a respetar la familia, pero siempre hablándole con la verdad”.

