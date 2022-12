Kenia Os no pudo entrar al concierto de Bad Bunny

Después del caos que se vivió la noche de este viernes en el Estadio Azteca por la pésima organización para el concierto de Bad Bunny, donde se reportaron boletos falsos y clonados, hubo miles de personas que no lograron entrar al recinto.

Una de ellas fue la cantante Kenia Os, quien reportó a través de su cuenta de Twitter que no pudo ingresar al recinto, incluso horas antes, Kenia compartió algunas historias de Instagram en las que se dijo estar lista para disfrutar del espectáculo, sin embargo, después del caos que se desató en los alrededores del Estadio, la influencer no pudo ni siquiera bajar de su vehículo.

“Padrísimo, no me dejan pasar a mi palco y lit está todo totalmente bloqueado… todas las calles por tantos carros. Es un caos y pues no me puedo bajar, creo que la maldición kenini de no ver al conejo malo me persigue”, escribió en la plataforma.