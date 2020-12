Zooey Deschanel protagoniza “Not the End of the World’ de Katy Perry

Katy Perry se ha convertido en mamá y aparentemente debido a eso no fue parte de su nuevo videoclip “Not the End of the World”, donde apareció Zooey Deschanel, quien aparentemente fue confundida por la cantante.

Durante el clip, la actriz comienza leyendo ‘The Smile Times’ un aparente periódico, donde aseguran que este no será el final del mundo, y mientras eso pasa, unos extraterrestres están tras Katy Perry y por equivocación terminan secuestrando a Zooey, confundiéndola con la intérprete.

Finalmente Katy Perry que es interpretada por Zooey, salva al mundo y da un concierto especial para los alienígenas.

Aunque aparentemente era un engaño en el que muchos caerían, fanáticos descubrieron a la cantante y no dudaron en expresar su emoción por este estreno que ya se volvió uno de lo más reproducidos.

Hasta este momento, el videoclip que se estrenó hace 8 horas ha logrado más de un millón de reproducciones y cientos de ‘me gustas’ por este clip que ha logrado posicionarse entre los primeros lugares de YouTube.

¡Me encantó!