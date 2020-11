Taylor Swift arremete contra Scooter Braun, luego de volver a vender sus canciones a otra compañía

A través de redes sociales se dio a conocer que Scooter Braun, mánager de Justin Bieber había vendido nuevamente las canciones de Taylor Swift sin comunicarle esta decisión a la cantante y lejos de quedarse callada lo puso en evidencia.

Taylor afirmó que su equipo intentó negociar con Scooter Braun, pero este le pedía firmar un contrato de confidencialidad, donde la cantante tenía prohibido hablar negativamente del mánager, algo que su equipo aseguró no era normal.

Luego de unos día se enteró que la empresa ‘Shamrock Holdings’ adquirió el 100% de su música, vídeos y las carátulas que Scooter, y es la segunda vez que vendió la música de la cantante sin su consentimiento.

Been getting a lot of questions about the recent sale of my old masters. I hope this clears things up. pic.twitter.com/sscKXp2ibD

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 16, 2020