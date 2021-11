Spotify sufre caída mundial; usuarios reaccionan con memes

Spotify presentó este martes fallas alrededor del medio día, reportaron los usuarios. Fue hasta apenas a las 2:30 cuando los problemas se solucionaron, según indicó la propia plataforma.

El servicio de streaming de música, se volvió tendencia en redes sociales tras registrar fallas en su plataforma, tanto al sitio web como a la aplicación.

Los reportes que se vieron reflejados en Downdetector por inconvenientes 45 por ciento en la web; 41 por ciento en la app móvil.

Por su parte, Spotify dio a conocer que estaba trabajando en los problemas de su servicio:

“¡Somos conscientes de algunos problemas en este momento y los estamos revisando! Nos mantendremos informados”, informó en Twitter.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted.

— Spotify Status (@SpotifyStatus) November 16, 2021