Natti Natasha sorprende a sus seguidores con video desde la cama y como Dios la trajo al mundo

Este domingo desde muy temprano Natti Natasha sorprendió a sus más fieles seguidores de Instagram al compartir un atrevido video.

Y es que no solo apareció con un ardiente video en la plataforma también compartió un mensaje que dejó que se viene música nueva.

“Hoy estoy Hor. Me levanté a la 7 de la morning, no puedo dormir sabes que estoy ready así que papi call me ☎️ Lo nuevo de @nattinatasha”, escribió en la descripción de la publicación que compartió en la plataforma de Instagram.