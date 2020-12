Mariah Carey, Ariana Grande y Jennifer Hudson unen sus poderosas voces en “Oh Santa!”

Fue desde el pasado mes de noviembre que se difundieron los avances del especial de Navidad protagonizado por Mariah Carey, el cual ya está disponible por Apple TV.

Sin duda alguna, Mariah Carey se ha convertido en la referencia perfecta para la temporada navideña gracias a su exitoso tema “All I want for Christmas is You” y con este especial ha regresado villancicos con un toque moderno.

Tal es el caso de la nueva versión navideña de “Oh Santa!” con Ariana Grande y Jennifer Hudson, tema originalmente lanzado en 2010, fue co-escrito por las tres cantantes. En el vídeo aparecen Mariah, Ariana y Jennifer rodeadas de ayudantes de Santa en una fábrica de regalos.

Como cada año Mariah Carey ya lidera las listas internacionales de diciembre con su clásico “All I Want For Christmas is You”, que lanzó en 1994.

La cantante está muy emocionada de lanzar este especial y por medio de su cuenta de Instagram colgó otro adelanto más mientras canta “Sleigh Ride”. “¡Estoy muy emocionada de compartir este especial musical verdaderamente mágico contigo y espero que te traiga alegría, risas y la alegría navideña que tanto necesitas!”, escribió en su cuenta de Instagram.