Elon Musk lanza su tequila y México le niega llamarlo ‘Teslaquila’

Desde principios de noviembre se dio a conocer el lanzamiento del tequila de Elon Musk el cual iba a llamarse ‘Teslaquila’, pero México le dijo que no.

Ahora lo conocemos todos como ‘Tequila Tesla’ y la razón por la que obligaron al sudafricano, Elon Musk, dueño de la empresa, a cambiar su nombre fue porque ‘Teslaquila’ hacía referencia a la palabra ‘tequila’.

Incluso Elon ya tenía visualizado este lanzamiento desde 2018. Todo comenzó en abril de aquel año, cuando el empresario jugó una broma aprovechando el April Fools a través de Twitter, contando cómo su empresa había quebrado, en este hilo Musk aparece desmayado junto a un ‘Tesla Model 3’, relatando que había sido encontrado rodeado de botellas de ‘Teslaquila’.

Tesla Goes Bankrupt Palo Alto, California, April 1, 2018 — Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it.

“Tesla quiebra. Palo Alto, California, 1 de abril de 2018 – A pesar de los intensos esfuerzos para recaudar dinero, incluida una venta masiva de última hora de huevos de Pascua, nos entristece informar que Tesla ha quebrado total y absolutamente. Increíblemente arruinada”, se puede leer en el primer tuit.

“Elon fue encontrado desmayado contra un Tesla Model 3, rodeado de botellas de ‘Teslaquilla’, las huellas de lágrimas secas, aún visibles en sus mejillas. Ésta no es una declaración prospectiva porque, obviamente, ¿cuál es el punto? ¡Feliz nuevo mes!”, son los otros tuits.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.

This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?

Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018