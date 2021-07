Maluma y Scott Disick se confrontan en el clip de “Sobrio”

Desde principio de semana Maluma y Scott Disick causaron polémica por un par de tuits que compartieron en la plataforma donde dejaron claro que algo se tramaban.

“WTF con este chico Maluma”, escribió Scott Disick, la ex pareja de Kourtney Kardashian y el colombiano respondió, “¿Qué pasa con usted? ¿Quieres tanto ser yo que intentas tomar lo que es mío?”

What’s up with you? You want to be me so bad that you try to take what is mine? https://t.co/eAMbaa8zRa

— MALUMA (@maluma) July 6, 2021