Después de cinco años de ausencia musical, Kings of Leon da adelantos de su nuevo material discográfico.

Desde el pasado 1 de enero, la agrupación ha publicado cinco avances de canciones inéditas, material que llegará a finales de esta semana, específicamente el 7 de este mes.

Ha sido a través de sus redes sociales que Kings of Leon ha compartido breves adelantos de las canciones “Must Catch The Bandit” y “Feel The Way You Do”. Ambos teasers son vídeos en blanco y negro protagonizados por los integrantes de la banda.

Posteriormente la agrupación publicó otro adelanto, ahora de la canción “Dancing in Your Head”, misma que no tenía ningun dato más en la descripción.

Durante este domingo publicaron la breve canción “Spin It Like We Can”.

Y finalmente este inicio de semana compartieron “I´m Going Nowhere” junto al mensaje “What do you see, When You See Yourself?” que en su traducción quiere decir “¿Qué es lo que ves cuando te miras a ti mismo?”.

Aunque después de los 19 segundos fans se percataron que se trata de la versión completa de “Going Nowhere”. Como recordarás, ese tema lo compartieron en marzo en el que el vocalista Caleb Followill es acompañado únicamente de una guitarra acústica.

El último material de Kings of Leon salió en 2016 “WALLS“, disco número siete que se convirtió en uno de sus trabajos más aplaudidos hasta la fecha. Ahora la banda conformada por los hermanos Caleb, Nathan, Jared y su primo Matthew, regresa con esta gran promesa.