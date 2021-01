Olivia Wilde y Harry Styles despiertan rumores de romance

La cantante de 36 años y el actor de 26, podrían estar protagonizando un romance.

A través de las redes sociales comenzaron a circular algunas fotografías que podrían demostrar que Olivia y Harry están juntos. De acuerdo a varios seguidores de los famosos, desde la película ‘Don´t Worry, Darling’, han estado muy cercanos.

Desde que la carrera de Harry Styles ha crecido como espuma gracias a su debut como actor y en la moda ha sido una de las celebridades más seguidas y por lo que muestran estas imágenes captadas por un paparazzi hay una gran química con Olivia, quien le lleva 10 años.

📲 Harry Styles now officially confirms that the song Olivia by One Direction is about Olivia Wilde and they had to hide their relationship for about 5 years.

congratulations!! pic.twitter.com/jJmFoWoWtj

— HLDaily (@perfectIylwt) January 4, 2021