Eiza González confiesa que quiere cantar reggaetón

La carrera de Eiza González continúa en gran crecimiento, ya que este inicio de semana se anunció que protagonizará el thriller ‘Wolf Country’, el cual será dirigido por Laura Dern.

Sin embargo, recientemente también se estrenó la versión en español de “Fearless”, el tema principal de la película ‘Spirit: el indomable’, donde Eiza González presta su voz a un personaje y a la canción que realizó dueto con Isabela Merced.

Con este proyecto, la actriz marca su regreso a la música y Eiza González confesó a la revista People que quiere incursionar en el género urbano: “Me encantaría ser reggaetonera. Me encanta el reggaetón, amo el reggaetón. Definitivamente me encanta cantar e inicié mi carrera cantando”, detalló.

‘Spirit: El indomable’ es la nueva película animada de Dreamworks y pertenece a la franquicia que inició en 2002 con ‘Spirit: el corcel indomable’, este filme estrena el 10 de junio.

Para Eiza González es un nuevo lanzamiento musical desde 2012. Ahora que la actriz se ha posicionado como una de las más taquilleras de Hollywood podría significar mucho este regreso musical para Eiza.

“Tengo mi música en aleatorio y de pronto salió mi música de ‘Lola, érase una vez’ cuando era una niña y es muy chistoso después de escuchar mi voz en Fearless, cómo ha crecido mi voz y cómo he madurado vocalmente, mi voz se oye muy diferente”, expresó también Eiza.

“Definitivamente en los últimos años he explorado regresar a la música, es algo que me encanta y siempre me ha gustado, pero había tenido mucho trabajo actuando y no había tenido el tiempo de reconectar con la música; ha habido muchas situaciones en las que por una u otra razón estoy cantando y haciendo partes musicales, entonces por qué no, darle otra oportunidad a la música”, agregó la actriz sobre esta posibilidad.

Eiza González se convierte en una de las actrices más taquilleras