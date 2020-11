Después de 15 años de ausencia, System of a Down regresa con música nueva

Han pasado más de 15 años desde que la banda de rock lanzó ‘Hypnotize’, su último material discográfico y en las últimas horas ha sorprendido con dos nuevos temas.

Se tratan de “Genocidal Humanoidz” y “Protect The Land”, lanzamientos que se han posicionado en las tendencias de YouTube desde que se estrenaron en la madrugada del jueves.

Ambas canciones son una proyección social que se vive actualmente al otro lado del Atlántico, después de que Azerbaiyán y Armenia iniciaran un conflicto el pasado mes de septiembre y los temas tienen una causa que va más allá de ganancias.

A través de YouTube se inició la campaña de Artsaj, la cual está destinada a recaudar fondos para Artsakh y Armenia, al momento acumulan más de 62 mil 421 dólares.

“Los actuales regímenes corruptos de Aliyev en Azerbaiyán y Erdogan en Turquía no solo quieren reclamar a Artsaj y Armenia como suyos, sino que están cometiendo actos genocidas con impunidad sobre la humanidad y la vida silvestre para lograr su misión. Confían en que el mundo está demasiado distraído como para gritar sus atrocidades. Estamos aquí para proteger nuestra tierra, para proteger nuestra cultura y para proteger nuestra nación”, se puede leer en la descripción de la campaña que lanzó System of a Down.