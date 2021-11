Danna Paola rompe el silencio sobre la supuesta rivalidad con Ángela Aguilar

Danna Paola habló de su supuesta rivalidad con Ángela Aguilar, en un reciente encuentro que tuvo con algunos medios de comunicación.

En su reciente encuentro con los reporteros a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México procedente de Estados Unidos, la intérprete de ‘Calla Tú’ fue cuestionada respecto a las rivalidades que “le han inventado tanto la prensa como algunos fans”. Así lo dijo:

Cuando fue cuestionada en específico sobre la supuesta enemistad que tendría con la llamada princesa del regional mexicano, Danna Paola sólo expresó las cualidades de la cantante e hija de Pepe Aguilar.

Asimismo, Danna fue cuestionada por las supuestas diferencias con otras figuras juveniles de la música, como Belinda y Tini Stoessel. Ante ello, la también actriz expresó:

“Ay amigos, son gajes del oficio, ¿qué te digo? Respeto a quien respeto merece, prefiero no hacer caso a mentiras y a ver revistas que son pura basura. Hay que hablar del talento, de las cosas bonitas, como ustedes me están preguntando ahorita del trabajo, y de disfrutar la vida, que no sabemos qué pase el día de mañana…Yo no me meto en la vida de nadie, no me pregunten de chismes. Creo que a nadie le gusta que se metan en su vida”, añadió.