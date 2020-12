Cartel de Santa lanza nueva canción “Vaya Vaya”

La nueva canción de la banda de hip hip mexicana ha alcanzado el número uno de tendencias en YouTube.

El vídeo oficial de la canción “Vaya Vaya” fue lanzada con éxito a las 9 de la noche este lunes 30 de noviembre en el canal oficial de Cartel de Santa y ya acumula más de 2 millones de reproducciones en la plataforma.

“Vaya vaya 😎🖕👍 bien agradecido con toda mi gente #ppcdsalvc #carteldesanta #vayavaya @julianna_la_reina_del_tarot tenías toda la razón”, escribió Babo a través de su cuenta oficial de Instagram tras ver que el vídeo está en tendencias.

En el vídeo se aprecia cómo Babo destruye un Camaro blanco con una retroexcavadora, además presume del trabajo que realiza en el gimnasio, así como ropa y lujos que se puede dar mientras versa la letra de su canción.

“Pasé los cuarenta y me siguen buscando morritas de veinte (Ah). He pensado retirarme, también quedarme pa’ siempre. Aquí lo que manda es la gente, no un par de pendejos ojetes. Que porque pegaron con una, pendejes, piensan que son jefes. Mequetrefes, pa’ ser jefes necesitan de lo que carecen”.

El vídeo ya acumula más de 310 mil ‘likes’ en la plataforma de vídeos y sus seguidores esperan con emoción el lanzamiento de su nuevo disco.