Bad Bunny lanza disco y deja en duda su retiro de la música

Sin duda alguna, Benito Martínez Ocasio, sabe cómo generar polémica y justo para lanzar su nuevo material discográfico llamado “El Último Tour del Mundo” decidió crear especulaciones de su retiro musical.

Su nuevo disco lo promocionó con un vídeo en Instagram esta semana donde “anunciaba su retiro de la música”, lo que causó un gran debate en redes sociales.

Aunque sus más fieles seguidores están contentos con el nuevo disco de Bad Bunny lanzado a media noche, el cual consta de 16 canciones y ya están liberadas en todas las plataformas de música, el debate que se generó en los últimos dos días fueron las especulaciones sobre su verdadero retiro.

Algunos recordaron su canción “<3”, de su álbum “YHLQSMDLG”, la cual versa: “Y en nueve meses vuelvo y saco otro/ Pa’ retirarme tranquilo como Miguel Cotto”, algunos hicieron cuentas y coincide que después de haber lanzado este disco, en febrero, ahora con este material se trate de su último disco.

Sin embargo, otros tantos citaron su entrevista para la revista ‘Rolling Stone’ de mayo: “Nunca me voy a retirar de hacer esto. Quizás me retire del ojo público, haciendo giras, que son fatigosas. Odio viajar. Me encantaría hacer música como lo hacía a los 14 años, cuando era mi mejor pasatiempo”, entonces se cree que solo hizo esto como estrategia.