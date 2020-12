Ariana Grande ya cuenta con un documental en Netflix

El pasado 8 de diciembre, Ariana Grande publicó una serie de imágenes de su última gira ‘Sweetener Tour’, donde solamente había etiquetado a Netflix, finalmente se liberó el primer avance de este proyecto, que se trata de un documental sobre esta gira mundial.

La plataforma de streaming ha repetido el éxito que han tenido los documentales de otras estrellas como Taylor Swift, Black Pink y recientemente Shawn Mendes.

Este tour de Ariana Grande tuvo que ser pospuesto debido a la pandemia por el coronavirus, pero los shows que sí pudo ofrecer serán publicados en la plataforma en forma de documental a partir del 21 de diciembre, justo un año después del arranque de ‘Sweetener Tour’.

View this post on Instagram

Finalmente se ha revelado el tráiler oficial de este documental en el que podemos ver cómo se prepara Ariana para sus conciertos, además de algunos momentos con fans, durante esta gira, incluso el material tiene el encuentro que tuvo con Jung-kook, el cantante de los BTS, durante uno de sus conciertos.

“Lanzo esto como una carta de amor para todos vosotros, para celebrar todo lo que hemos compartido durante los últimos años. Sé que este proyecto solo captura una parte de una gira (de entre todos los cientos de shows y momentos que hemos compartido durante los últimos seis o siete años…), pero quería agradecerles por demostrarme más en esta vida de lo que jamás había soñado. Crear música y hacer todo esto ha sido todo a lo que me he dedicado durante mucho tiempo. Aunque mi corazón está ansioso por un cambio de ritmo, quería expresar de nuevo lo eternamente agradecida que estoy. He aprendido, visto y sentido mucho. Ha sido un gran honor compartir tanto de esta vida con ustedes”, escribió Ari en su Instagram junto a la siguiente publicación.