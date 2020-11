Anuncian disco “Eterna Navidad” al estilo de ‘La Hermandad’ de 1986

View this post on Instagram

#TBT: En 1986 se lanzó #EternaNavidad, un álbum que grabamos con grandes amigos de esta carrera. Aquí cuando grabamos el video , nos tardamos 25 horas ! de #VenACantar y nos tomamos una sesión de fotos la única vez que coincidimos todos juntos y formamos el grupo #LaHermandad 🥰 @oficialyuri @oficialmijares @grupopandora @danielaromoweb @arianna.ayub @hernaldozuniga @o_athie1955 @denissedekalafeoficial @isabel_lascurain @fdameade @maytelascurainoficial #jasmineathie⠀ #navidad🎄 #christmas🎄 #throwbackthursday #retro #80s #vivanlos80s