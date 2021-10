Adele da adelanto de su nuevo material discográfico

Fue en el mes de febrero de 2020, cuando Adele anunció durante la boda de su mejor amiga Laura que su cuarto álbum saldría en septiembre del año pasado, sin embargo, por la pandemia se retrasó este lanzamiento.

Desde entonces sus más fieles seguidores esperan con ansias el regreso de la cantante británica a la música después de seis años de ausencia, como recordarás su último material discográfico fue en 2015.

Este fin de semana comenzó una campaña publicitaria para su próximo disco que lleva por título “30”, mismo que vistió las edificaciones más importantes del mundo entero y a través de su cuenta oficial de Instagram compartió un adelanto de su primer sencillo.

The whole world said 30 #Adele30 pic.twitter.com/W7fOAiwBTD

— anwār ³⁰ (@anwarinwonder) October 2, 2021