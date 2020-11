AC/DC libera su álbum “Power Up”, tras seis años sin hacer música nueva

El primer sencillo de la legendaria banda de rock, titulado “Shot In The Dark” fue lanzado el pasado mes de octubre con muchas expectativas ya que marcó su regreso después de seis años de ausencia musical.

Esta semana AC/DC estrenó el tema llamado “Realize”, el cual ya acumula más de un millón y medio de reproducciones en YouTube.

Finalmente este nuevo material discográfico “Power Up” ha sido liberado en su totalidad en todas las plataformas de música.

Este LP es el primer material desde 2014, tras “Rock Or Bust” y las críticas que ha recibido por parte de los medios internacionales como la revista Rolling Stone, la BBC, NME, Independent y Billboard lo califican como una verdadera joya.

“Su mejor disco en treinta años”, “Y todas las armas en llamas … monstruo del Rock”, “Una patada en el culo … un viaje increíble”, “Rock tan duro como siempre”, “Brillante atronador” y “Un regreso rugiente”, son los titulares que la banda compartió en su cuenta de Instagram.

El tema “Demon Fire” ha sido el más reproducido en menos de 24 horas acumulando casi 200 mil vistas.

Aquí está el tracklist del album que ya puedes escuchar en todas las plataformas de música.

1. Realice

2. Rejection

3. Shot In The Dark

4. Through The Mists Of Time

5. Kick You When You’re Down

6. Witch’s Spell

7. Demon Fire

8. Wild Reputation

9. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red