Vuelve a desconcertar el comportamiento de animales en varios lugares del mundo

Fue el pasado fin de semana cuando se viralizó un video que mostraba el extraño comportamiento en ovejas de China y después de esto ha desconcertado el extraño comportamiento de otras especies alrededor del mundo.

Ha sido a través de las redes sociales en la que se han hecho virales varios videos en los que se aprecian grupos de renos, hasta hormigas y orcas dando vueltas en círculos durante prolongados espacios de tiempo prolongado.

Ha sido desde hace unas semanas que comenzaron a circular estos videos en todo el mundo sobre el extraño comportamiento dr animales de diferentes especies y por el momento es inexplicable y misterioso.

Un suceso similar se registró en la península de Kola, al norte de Rusia, pero en esta ocasión se trató de una manada de renos que también empezaron a caminar en círculos.

