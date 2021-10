Viralizan recientes declaraciones de Kunno sobre TikTok

Kunno quien se dio a conocer a través de TikTok, hizo fuertes declaraciones que desataron todo tipo de críticas en la red.

Aparentemente, el ex tiktoker, ahora se considera una celebridad y artista, hecho que destacó en una reciente entrevista en YouTube ‘Alofokeradioshow’.

Durante la entrevista destacó la razón del por qué comenzó a vender saludos, ya que aparentemente la idea nació para inspirar a sus seguidores y relató una historia de un fanático que murió y quien se alegraba al ver sus TikToks.

Pero el momento que más ha llamado la atención es al asegurar que él se considera un artista y ha dejado de ser tiktoker.

“Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker, porque hoy en día ya no me considero tiktoker, me considero lo que soy: un celebridad y un artista”, confirmó.