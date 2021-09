Kunno debuta en la pasarela del New York Fashion Week

Kunno se dio a conocer gracias a su famosa caminata en TikTok y desde entonces no ha parado de figurar en redes y en la televisión, pero muy recientemente en la pasarela del New York Fashion Week, donde hizo un debut espectacular, aunque ha recibido críticas de todo tipo.

El influencer fue criticado por algunos de sus detractores, al afirmar que pese a que había modelado los mejores diseños, su caminata había sido fallida.

La encargada de darle vida a la pasarela que abrió Kunno, fue la diseñadora colombiana Paris Rodríguez, quien estuvo encantada con la participación del famoso.

“De una caminata de TikTok a desfilar por las pasarelas del New York Fashion Week”, compartió Kunno quien estuvo feliz por este momento.

Pese a que él está triunfando internacionalmente, usuarios en redes sociales aseguran que su participación fue vergonzosa, ya que realizó su famosa caminata a gran velocidad y no como el resto de los participantes.

“Odio que sigan considerando a Kunno para eventos tan importantes como lo es la Met Gala y el New York Fashion Week, es literalmente una falta de respeto”, se lee entre los comentarios que critican este paso en la carrera de Kunno.

ponen en alto a México, además de ser una falta de respeto para todas las modelos que por años han tenido que pasar por mil cosas para llegar a donde están para que venga kunno con su caminata en tiktok y se meta en una pasarela, en la cual se nota que NO tiene experiencia.

no les puedo explicar el ASCO que me generó ver a kunno modelando en una pasarela profesional, flashó que la caminata de 4k era una caminata d modelaje cusndo nada que ver, si te invitan a modelar y tu sueño es modelar mínimo tomate UNA clase de modelaje nanana me supera esto

— vickY ♡’s ushi (@ushiweb) September 13, 2021